Diputados panistas llaman a radicales de Morena a no tirar por la ventana los esfuerzos de Ebrard y Sheinbaum para mantener una buena relación con Estados Unidos. Es la voz del legislador Federico Döring.

“Totalmente esquizofrénico e inaceptable el doble discurso e hipocresía de Morena. Mientras Marcelo Ebrard y la presidenta tratan de salvar el tratado de libre comercio y mantener la relación bilateral, los radicales de Morena en México y Estados Unidos utilizan el dinero de los mexicanos, nuestros impuestos, para tratar de reventar la relación. Los amantes de Cuba, de Venezuela y del Foro de São Paulo, están tan enajenados ideológicamente que son capaces de poner en riesgo la relación con tal de seguir insultando a quien piensa distinto a ellos”.

La agresión y la violencia política, añade, tanto fuera como dentro del territorio, están poniendo en riesgo los buenos oficios de Ebrard y ponen en peligro los resultados de las conversaciones de Sheinbaum con Trump. (Por Arturo García Caudillo)