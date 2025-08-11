Autoridades estatales y municipales iniciaron la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2025 en Jalisco, con acciones para reducir criaderos del mosquito transmisor en 17 municipios cercanos a Cocula.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, indica que la estrategia contempla control larvario, eliminación masiva de cacharros, fumigación en zonas de alta incidencia y entrega de peces guppy para control biológico.

En lo que va del año, Jalisco registra mil 96 casos de dengue, 686 menos que en 2024, sin defunciones confirmadas.

La jornada concluirá el 18 de agosto. (Por Edgar Flores Maciel)