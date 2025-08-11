A casi un mes de la tormenta del 15 de julio, el Ayuntamiento de Zapopan entregó cheques de hasta 45 mil pesos y, en algunos casos, menaje para reponer bienes a 144 viviendas y 31 negocios afectados en La Martinica y Lomas de Tabachines.

La ayuda, proveniente de una bolsa de 10 millones de pesos, se otorgó con base en censos realizados por el DIF y otras dependencias.

Comerciantes podrán acceder a créditos de hasta 65 mil pesos.

El alcalde Juan José Frangie recordó que la atención comenzó horas después de la emergencia.

Durante el acto, se guardó un minuto de silencio por la niña Abigail Cruz, fallecida en la tormenta.

El gobierno municipal anunció que los apoyos forman parte de un plan para mejorar la infraestructura pluvial de la zona.