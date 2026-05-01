El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inició la prueba piloto del programa “TlajoVan a la Escuela”, una estrategia de transporte escolar creada para reducir el tráfico en la zona de López Mateos y ofrecer una alternativa segura para estudiantes y familias.

El coordinador de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, informó que actualmente operan cinco rutas para seis escuelas, cuatro privadas y dos públicas.

El programa beneficia a alrededor de 80 estudiantes mediante unidades con capacidad para 16 pasajeros.

Durante las próximas ocho semanas se evaluarán horarios, rutas y logística para definir un modelo permanente de cara al próximo ciclo escolar.

Las autoridades municipales señalaron que el servicio es gratuito en esta etapa y no descartaron implementar subsidios para ampliar el proyecto.