El peso mexicano inició la semana sin cambios frente al dólar, en medio de un entorno de cautela por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el cierre en los mercados, el tipo de cambio se ubicó en 17.19 unidades por billete verde, tras una ganancia semanal previa.

Especialistas indican que la falta de acuerdos entre Irán y Estados Unidos, sumada al bloqueo en el Estrecho de Ormuz, mantiene la incertidumbre en los mercados mundiales.