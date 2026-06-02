El programa Listos y Listas para la Escuela 2026 ya comenzó con la entrega de paquetes escolares para 185 mil estudiantes de educación básica con un costo en promedio cada uno de dos mil pesos, explica la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

“Lo que le llega es un paquete escolar que está conformado por la mochila, por los útiles, por el pants y los tenis escolares y bueno, son las herramientas básicas que necesita toda niña y todo niño para poder acudir a la escuela. Hay que recordar que ya estaremos arrancando casi el onceavo año en el que Guadalajara tiene este programa. Es un programa sumamente importante porque más o menos a cuánto equivale un paquete escolar con estas características, alrededor de dos mil pesos”.

Verónica Delgadillo insiste en que se invirtieron 295 millones de pesos en este programa que pretende apoyar el gasto que cada año hacen las familias en el regreso a clases. Reitera que está en curso la rehabilitación de 104 escuelas con una inversión de mil millones de pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)