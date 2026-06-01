El vicepresidente primero del gobierno español, Carlos Cuerpo, se reunió este martes con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para estrechar los lazos entre ambas naciones, impulsar el multilateralismo, e incrementar las inversiones mutuas.

“Reforzar ese mensaje de que estamos aquí para seguir avanzando en ese camino común, con una confianza plena de nuestros empresarios por la economía mexicana, prueba de ello son los 66 que me acompañan hoy, una confianza plena y una relación muy fuerte a nivel institucional. De hecho, hace apenas unas semanas la presidenta Sheinbaum en su viaje a España tuvo la ocasión de entrevistarse con el presidente Sánchez y hoy estamos dando seguimiento, apenas unas semanas después a esa voluntad de reforzar las relaciones entre dos socios estratégicos, dos países hermanos”.

Posteriormente se reunió mediante videollamada con la presidenta Sheinbaum, ya que las protestas de la CNTE impidieron el desplazamiento de la delegación española hasta Palacio Nacional. (Por Arturo García Caudillo)