El lunes comienza la segunda etapa de entrega de apoyos para las personas afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en cinco entidades, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sobre todo en los cinco estados en donde hubo personas damnificadas. Hablo de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. El lunes 10 inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco del Bienestar. Entonces, para que estén pendientes, se les envía, como todos tienen su teléfono, se les envía un mensaje vía telefónica para decirles dónde van a estar las mesas de Bienestar y del Banco del Bienestar para poderles dar el segundo apoyo, que depende del daño tuvo la vivienda. Además va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias”.

En cuanto al primer apoyo de 20 mil pesos, quedan pendientes tres localidades de Hidalgo que aún no tienen acceso carretero. Pero en total se repartieron a cerca de cien mil familias. (Por Arturo García Caudillo)