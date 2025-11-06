Las autoridades francesas identificaron a Abdoulaye N., de 39 años, como uno de los presuntos responsables del robo de joyas valuadas en 88 millones de euros ocurrido el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre.

El sospechoso, arrestado en su domicilio en Aubervilliers, al norte de París, es una figura pública en redes sociales y trabajaba como guardia de seguridad en el Centro Pompidou.

De acuerdo con la investigación, la banda usó un camión robado con escalera extensible y montacargas para ingresar por una ventana de la galería Apolo y escapar en motocicletas.

En total, cuatro personas permanecen detenidas por robo organizado y asociación delictuosa.