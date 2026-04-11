Con una inversión inicial de 10 millones de pesos, el gobierno municipal de Chapala arrancó la primera etapa del cableado subterráneo en la delegación de Ajijic.
El proyecto busca modernizar y mejorar la imagen urbana del Pueblo Mágico, y contempla una intervención integral en redes eléctricas, de telecomunicaciones y alumbrado público”, indica el alcalde, Alejandro Aguirre.
“En los próximos días la intención es que se inicie esta obra, no se va a iniciar hasta que no nos reunamos, el delegado va a hacer unas mesas de trabajo para socializar los tiempos, socializar qué parte se va a intervenir, nos queda claro que estamos muy cerca del mundial, entonces tenemos que pensar en todo esto”.
El proyecto completo tendrá una inversión cercana a los 35 millones de pesos que serán aportados a partes iguales por el municipio, el gobierno del estado y el fideicomiso de Turismo.
La obra incluye la intervención en 23 manzanas de la delegación de Ajijic y se espera que esté concluida en aproximadamente seis meses. (Por Patricia Romo Sahagún)
Arranca instalación de cableado subterráneo en Ajijic
Con una inversión inicial de 10 millones de pesos, el gobierno municipal de Chapala arrancó la primera etapa del cableado subterráneo en la delegación de Ajijic.