Con una inversión inicial de 10 millones de pesos, el gobierno municipal de Chapala arrancó la primera etapa del cableado subterráneo en la delegación de Ajijic.

El proyecto busca modernizar y mejorar la imagen urbana del Pueblo Mágico, y contempla una intervención integral en redes eléctricas, de telecomunicaciones y alumbrado público”, indica el alcalde, Alejandro Aguirre.

“En los próximos días la intención es que se inicie esta obra, no se va a iniciar hasta que no nos reunamos, el delegado va a hacer unas mesas de trabajo para socializar los tiempos, socializar qué parte se va a intervenir, nos queda claro que estamos muy cerca del mundial, entonces tenemos que pensar en todo esto”.

El proyecto completo tendrá una inversión cercana a los 35 millones de pesos que serán aportados a partes iguales por el municipio, el gobierno del estado y el fideicomiso de Turismo.

La obra incluye la intervención en 23 manzanas de la delegación de Ajijic y se espera que esté concluida en aproximadamente seis meses. (Por Patricia Romo Sahagún)