La Secretaría de Salud Jalisco exhortó a la población a reforzar medidas preventivas durante la temporada de calor, ante el aumento de enfermedades gastrointestinales y riesgos por altas temperaturas.

La dependencia advirtió que el calor favorece la proliferación de bacterias como E. coli y Salmonella, por lo que recomendó consumir agua segura, lavar manos y conservar adecuadamente los alimentos.

También alertó sobre riesgos como deshidratación, golpe de calor y quemaduras solares.

Autoridades pidieron especial atención a menores y adultos mayores, y acudir a servicios médicos ante síntomas graves.

Asimismo, reiteraron evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratados para prevenir complicaciones.