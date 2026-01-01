Con una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, dio el banderazo de inicio al programa Mega Bachetón 2026, mediante el cual se rehabilitarán las carreteras del país.

“Son 50 mil millones de pesos de inversión, dieciocho mil kilómetros que se estará atendiendo y más de cien mil empleos a generar durante este programa”.

Los trabajos de este programa se extenderán hasta diciembre de este año y representarán la expansión y consolidación de los esfuerzos de mantenimiento carretero que inició el año pasado atendiendo más de 372 mil baches a lo largo de más de 45 mil kilómetros de la Red Carretera Federal libre de peaje. (Por Arturo García Caudillo)