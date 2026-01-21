Ante el aumento en los casos activos de sarampión, la Secretaría de Salud Jalisco redoblará esfuerzos en el tema de la vacunación, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se concentra el 80 por ciento de los contagios recientes.

La estrategia busca la reasignación de profesionales de otros programas de salud a tareas de vacunación, así como la integración de pasantes de servicio social a las brigadas y la ampliación del personal dedicados exclusivamente a esta labor.

De acuerdo con la Secretaría de Salud desde agosto del año pasado se han acumulado mil 34 casos de sarampión, de los cuales 30 por ciento se registraron en las primeras semanas de enero tras el periodo vacacional.