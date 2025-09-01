Este lunes regresaron a clases un millón 600 mil estudiantes y 84 mil 300 docentes en 14 mil planteles de Jalisco.

El arranque oficial del ciclo escolar se llevó a cabo en la secundaria mixta número 18, donde el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presentó el nuevo proyecto educativo estatal.

El plan se sustenta en cinco ejes: mejorar la infraestructura, revalorizar al magisterio, renovar las formas de aprender y enseñar, desarrollar el talento y fomentar la vinculación local y global.

Flores Miramontes destacó que el modelo fue construido a partir de 46 mil aportaciones de maestros, normalistas y comunidades educativas en todo el estado, cuyos resultados marcarán las metas de la educación en los próximos años. (Por Edgar Flores Maciel)