En Jalisco, un total de 35 escuelas no iniciaron clases de manera presencial debido a trabajos de renovación y adecuaciones en sus instalaciones, informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

“De todas estas obras que están en proceso, 7 de ellas han ameritado que los alumnos provisionalmente trabajen a distancia y 10 lo hagan de manera híbrida. En ese sentido, los espacios alternos que hemos conseguido para otras escuelas que pudimos conseguir una escuela adicional, ya sea contra turno, tiene que ver en 4 en planteles y fuera del plantel a 14. Es decir, al final de cuentas tenemos afectaciones en 35 comunidades educativas”.

Flores Miramontes precisó que las comunidades educativas afectadas se reincorporarán gradualmente a clases presenciales en las próximas semanas, aunque no se detalló el número de alumnos que iniciaron el ciclo bajo estas modalidades. (Por Edgar Flores Maciel)