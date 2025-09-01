En Jalisco, un total de 35 escuelas no iniciaron clases de manera presencial debido a trabajos de renovación y adecuaciones en sus instalaciones, informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
“De todas estas obras que están en proceso, 7 de ellas han ameritado que los alumnos provisionalmente trabajen a distancia y 10 lo hagan de manera híbrida. En ese sentido, los espacios alternos que hemos conseguido para otras escuelas que pudimos conseguir una escuela adicional, ya sea contra turno, tiene que ver en 4 en planteles y fuera del plantel a 14. Es decir, al final de cuentas tenemos afectaciones en 35 comunidades educativas”.
Flores Miramontes precisó que las comunidades educativas afectadas se reincorporarán gradualmente a clases presenciales en las próximas semanas, aunque no se detalló el número de alumnos que iniciaron el ciclo bajo estas modalidades. (Por Edgar Flores Maciel)
Más de 30 escuelas no iniciaron clases presenciales en Jalisco
En Jalisco, un total de 35 escuelas no iniciaron clases de manera presencial debido a trabajos de renovación y adecuaciones en sus instalaciones, informó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.