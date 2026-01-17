La tradicional Peregrinación de la Candelaria hacia San Juan de los Lagos inició con el Operativo Candelaria 2026, mediante el cual Protección Civil Jalisco desplegó medidas preventivas y de auxilio para resguardar a miles de fieles.

La acción, vigente desde este viernes y hasta el 3 de febrero, incluye atención inmediata ante riesgos como caídas, atropellamientos, extravíos, deshidratación y complicaciones por enfermedades crónicas.

La caminata cruza 15 municipios de las regiones Altos Norte, Altos Sur y Ciénega.

Autoridades recomiendan preparación física, hidratación constante y precaución durante el trayecto.