Un informe de Naciones Unidas estima que el crecimiento económico global se desacelerará a 2.7 por ciento en 2026, por debajo del promedio prepandemia de 3.2 por ciento registrado entre 2010 y 2019.

El reporte “Situación y Perspectivas para la Economía Mundial” advierte que el aumento de aranceles de Estados Unidos en 2025 generó nuevas tensiones comerciales.

La ONU subraya que la recuperación sigue considerada como frágil y sujeta a riesgos geopolíticos.

Detalló que América Latina, junto con África se mantendrán entre las zonas con menor dinamismo económico.