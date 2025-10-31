Este viernes iniciaron las obras de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Isidro Olvera, en la colonia San José Río Verde.
El proyecto incluye la sustitución de redes hidrosanitarias, reparación de banquetas, mejor iluminación y cruceros seguros.
Los trabajos tendrán una duración aproximada de tres meses.
Arranca pavimentación de calle Isidro Olvera en colonia San José Río Verde
