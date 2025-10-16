Desmiente el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, que los legisladores hayan aprobaron un aumento de sueldo.

“No, no es así. Ya lo van a ver ustedes, no hay ningún aumento y los cuatro mil pesos que reciben los diputados de los 74 a 79, ya desde este enero empezó. No hay ningún aumento ni habrá ningún aumento. —¿No hay un apoyo compensatorio? —No, no lo hay, no es cierto eso. No hay ningún apoyo compensatorio. Lo mismo que reciben hoy los diputados, desde enero van a recibir el año que entra, porque tenemos un presupuesto menos tres”.

Y lo mismo señala, en el caso de los senadores, ya que permanecerán con el mismo salario que hoy tienen. (Por Arturo García Caudillo)