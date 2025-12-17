Como ya inició el periodo de estiaje 2025-2026, la Unidad Estatal de Protección Civil comenzó con los trabajos preventivos para evitar incendios forestales en la entidad.

Mediante un boletín se dio a conocer la realización de líneas negras, limpieza de material combustible y señalización de zonas propensas a siniestros.

Los elementos de seguridad trabajarán durante esta semana en municipios como Zapopan, Tala, Manzanilla de la Paz, Mezquitic, Talpa de Allende, Tapalpa, Tuxpan y Valle de Guadalupe.

Se pide a los ciudadanos que, en caso de observar columnas de humo en parajes de los municipios, mantengan la calma, pues se puede tratar de los trabajos preventivos.

Por otro lado, se invita a evitar realizar quemas agrícolas, fogatas u otras actividades que puedan propiciar incendios forestales. (Por Gustavo Cárdenas)