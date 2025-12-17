Cooperación bilateral, intercambio de información y protocolos formales, son algunos de los acuerdos a los que llegaron funcionarios de México y Estados Unidos en la reciente reunión de seguridad, en donde incluso se habló del uso de drones por parte del narco en nuestro país, así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Particularmente hubo un tema que le interesó al Gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia, entonces, se tocó este tema, entre muchos otros temas. Este tema no se había tocado previamente. Y en realidad es qué está haciendo México, si se conoce dónde está, cómo está, en fin, temas que ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera, y se garantizó, se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país”.

Explicó que la colaboración opera bajo un esquema de comunicación continua con intercambio de información, lo que no significa que vayan a tener plataformas en territorio mexicano. (Por Arturo García Caudillo)