Con una inversión de 80 millones de pesos, el gobernador Pablo Lemus encabezó el arranque de la primera etapa de la Torre B de Ciudad Creativa Digital, en el Centro Histórico de Guadalajara.

La nueva edificación tendrá 12 mil metros cuadrados, de los cuales 10 mil 500 estarán destinados a la renta de espacios para empresas de la industria creativa y digital.

Esta etapa contempla la construcción de la estructura del inmueble, que forma parte del plan maestro iniciado en el 2015.