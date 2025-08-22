No se puede pasar, ni en vehículo ni caminando: son supuestas calles hechas zanjas en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan. Se trata de una de las principales vías, la calle Loma de las Rosas, desde la calle Bugambilias hasta Guamúchil. Karen Jiménez, habitante, denuncia la desafortunada desatención a la colonia.

“Las calles están intransitables, hay hoyos de más de un metro de profundidad y pues no hay ningún tipo de transporte, ni pueden pasar los carros. Hay tres carros atorados aquí en la calle porque se quedaron en los agujeros, y no podemos pasar. La gente está bajando a tomar algún tipo de transporte caminando, pero pues es caminar mucho, es una distancia muy larga.”

Según los habitantes de la colonia Lomas de la Primavera, son años de desatención del Ayuntamiento de Zapopan. (Por Gustavo Cárdenas)