El Gobernador Pablo Lemus presentó el programa Aulas de Música en la Escuela Primaria “Manuel Martínez Valadez”, que beneficiará a más de 67 mil estudiantes de educación básica en 71 municipios.

La iniciativa, que forma parte de la estrategia “Jalisco con Estrella”, tiene como objetivo introducir la formación artística en el plan de estudios.

Lemus destacó que Jalisco es el único estado del país que incluye la clase de música de forma curricular y anunció la meta de alcanzar cobertura total en dos años.

Además, se entregó la remodelación integral del plantel sede del arranque, con una inversión superior a 21 millones de pesos.

La escuela fue equipada con mobiliario, un Aula Digital y un Aula de Música con instrumentos para diversos ensambles. (Por Edgar Flores Maciel)