Una marcha de estudiantes en Morelia para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, terminó en enfrentamientos con elementos de la policía estatal.

La movilización partió del Monumento a Lázaro Cárdenas hacia el Palacio de Gobierno, donde un grupo de manifestantes intentó ingresar al edificio, lo que provocó que los agentes lanzaran gases lacrimógenos y balas de goma.

Hasta esta tarde continúan los choques en distintos puntos del centro histórico.

Las autoridades estatales no han informado aún sobre personas detenidas ni lesionadas.