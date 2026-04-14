La Semana Internacional de la Construcción (SICON) inició en Expo Guadalajara con el objetivo de consolidarse como un espacio de vinculación para empresas, proveedores y especialistas del sector.
El evento, organizado por Expo Guadalajara en conjunto con IFEMA Madrid y respaldado por la CMIC, busca fomentar alianzas, intercambio de conocimiento e innovación en la industria.
Durante la inauguración, se destacó la importancia de generar oportunidades comerciales y fortalecer la competitividad ante los cambios tecnológicos.
Representantes del sector subrayaron que la construcción impulsa el desarrollo económico y el empleo, además de servir como plataforma para abordar retos como la profesionalización y la adopción de prácticas sostenibles.
SICON 2026 se lleva a cabo desde hoy y hasta el 16 de abril, en un horario de 10:00 a 18:00 horas en Expo Guadalajara. (Por Patricia Romo Sahagún)
Arranca SICON 2026 en Expo Guadalajara como plataforma clave del sector construcción
La Semana Internacional de la Construcción (SICON) inició en Expo Guadalajara con el objetivo de consolidarse como un espacio de vinculación para empresas, proveedores y especialistas del sector.