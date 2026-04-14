La Semana Internacional de la Construcción (SICON) inició en Expo Guadalajara con el objetivo de consolidarse como un espacio de vinculación para empresas, proveedores y especialistas del sector.

El evento, organizado por Expo Guadalajara en conjunto con IFEMA Madrid y respaldado por la CMIC, busca fomentar alianzas, intercambio de conocimiento e innovación en la industria.

Durante la inauguración, se destacó la importancia de generar oportunidades comerciales y fortalecer la competitividad ante los cambios tecnológicos.

Representantes del sector subrayaron que la construcción impulsa el desarrollo económico y el empleo, además de servir como plataforma para abordar retos como la profesionalización y la adopción de prácticas sostenibles.

SICON 2026 se lleva a cabo desde hoy y hasta el 16 de abril, en un horario de 10:00 a 18:00 horas en Expo Guadalajara. (Por Patricia Romo Sahagún)