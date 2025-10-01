El Servicio de Administración Tributaria informó que ya se concretaron las primeras devoluciones de impuestos derivadas de la declaración anual del 2025.

En un comunicado informa que se autorizó un monto de 10 mil 103 millones de pesos para los causantes que solicitaron su saldo a favor por impuesto sobre la renta, en beneficio de un millón 592 mil contribuyentes.

Destacó que el tiempo promedio del reembolso es de tres días; es decir, dentro de un plazo mucho menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación.