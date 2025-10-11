Iniciaron las actividades de La Romería de la Virgen de Zapopan en el Centro de Guadalajara, que culminarán con el retorno de La Generala a su Basílica.

La imagen ya se encuentra en la Catedral Metropolitana, donde este sábado se celebrará la Misa de Patrocinio.

El padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero de la Arquidiócesis, confirmó que la ceremonia, que será a las 6:00 de la tarde, cambió de sede debido a las obras en el primer cuadro tapatío.

“A las 6:00 de la tarde será la misa para renovar el patrocinio de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan en la Arquidiócesis de Guadalajara. A diferencia de los años anteriores se había llevado a cabo afuera del Instituto Cultural Cabañas; este año por las obras que se están haciendo de remodelación en esa zona, la Misa de Patrocinio va a ser afuera de Catedral, así literal, afuera de Catedral”.

El recorrido, en el que se esperan más de dos millones de peregrinos, será el tradicional: partirá tras la misa de despedida y avanzará por las avenidas Alcalde, Juárez/Vallarta y Américas hasta llegar a Zapopan.

Hay cierres viales desde este viernes hasta el lunes 13 de octubre, en avenidas como Hidalgo, Aurelio Ortega, Javier Mina, Eva Briseño, Américas, Ávila Camacho y Juan Pablo II.