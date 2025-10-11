Con motivo de la Romería de la Virgen de Zapopan este fin de semana, la Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en rutas y horarios del transporte público.

Las modificaciones comenzarán este sábado por la mañana en Guadalajara y desde las 18:00 horas en Zapopan.

El Siteúr informó que las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 estarán cerradas de 5:00 a 13:00 horas el domingo.

Además, rutas como la C73, 170B, C84, T08 y V04 tendrán desvíos, mientras que otras, entre ellas C17, C139, C140 y V02, operarán con retrasos durante el evento.