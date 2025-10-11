Con motivo de la Romería de la Virgen de Zapopan este fin de semana, la Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en rutas y horarios del transporte público.
Las modificaciones comenzarán este sábado por la mañana en Guadalajara y desde las 18:00 horas en Zapopan.
El Siteúr informó que las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro de la Línea 3 estarán cerradas de 5:00 a 13:00 horas el domingo.
Además, rutas como la C73, 170B, C84, T08 y V04 tendrán desvíos, mientras que otras, entre ellas C17, C139, C140 y V02, operarán con retrasos durante el evento.
Habrá desvíos y cierres en transporte público por la Romería 2025
Con motivo de la Romería de la Virgen de Zapopan este fin de semana, la Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en rutas y horarios del transporte público.