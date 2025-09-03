Este próximo domingo inicia la Temporada de Octubre de la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, que para su corrida inaugural contempla el debut y el mismo tiempo la despedida del matador madrileño Fernando Robleño. Lamentando que después de 25 años de carrera esta sea su primera vez en el costo Tapatío, éstas fueron sus impresiones en el encuentro que sostuvo este miércoles con la prensa local.

“He recibido un trato por parte de todos ustedes, de todos los aficionados, de los ganaderos, de compañeros, un trato exquisito, y me he sentido uno más, que que para mí eso es muy importante, y, bueno, sí, lástima efectivamente que ha sido tan tarde, pero, bueno, vamos a aprovecharlo, y vamos a disfrutarlo ya lo que queda”.

El diestro ibérico comparte cartel con Fermín Rivera y Diego Sánchez, quiénes se enfrentan a un imponente encierro de la ganadería de Santo Toribio. La cita es este domingo en punto de las 4:30 de la tarde. (Por Edgar Flores Maciel)