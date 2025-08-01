El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el acuerdo logrado con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para combatir a los cárteles de las drogas y el tráfico de armas, anteponiendo en todo momento el respeto a nuestra soberanía e integridad territorial.

“La Doctora Claudia Sheinbaum ha actuado con mucha prudencia, cautela, y ha sido lo correcto para el país”.

Por lo anterior, Ricardo Monreal dijo hay que cerrar filas con la presidenta Sheinbaum, respaldar los acuerdos con Estados Unidos y convocar a la unidad nacional. (Por Felipe Barrera Jaramillo)