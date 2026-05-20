Con conferencias especializadas y participación de expertos internacionales, este miércoles arrancó el segundo día de actividades de Expo ANTAD 2026 con las RETAILTalks, espacio enfocado en el análisis de las tendencias que redefinen el comercio minorista.

Durante la jornada se abordan temas relacionados con inteligencia artificial, transformación del consumidor digital, sustentabilidad y estrategias de mercado orientadas a fortalecer la competitividad de las empresas del sector retail.

En la inauguración de la Expo, llevada a cabo el día de ayer, el director general de Corporativo Fragua y presidente de la CANACO Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, afirmó que el sector comercio es uno de los principales motores de la economía nacional al generar millones de empleos y mantener una amplia red de distribución en todo el país.