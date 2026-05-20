Este mediodía, la presidenta Claudia Sheinbaum firmará un acuerdo para la estabilización del precio del maíz y la tortilla, así lo informó esta mañana la Primera Mandataria.

“Vamos a firmar un acuerdo muy importante con vendedores de maíz, vendedores de insumos, compradores de harina. Es un acuerdo de ordenamiento del comercio del maíz que nos permita siempre garantizar precio justo al productor y al consumidor. Es un acuerdo que llevamos ya muchos meses trabajando y que el día de hoy se va a hacer una realidad”.

Y mientras tanto, campesinos productores de maíz se manifiestan desde temprano en las principales avenidas de la Ciudad de México, exigiendo apoyos, asegurando que sólo les están dando atole con el dedo. (Por Arturo García Caudillo)