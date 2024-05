Critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reciente entrega de los Premios Pulitzer, pues asegura, los ganadores no tienen ningún merecimiento para el reconocimiento.

“Ayer me enteré que les dieron premio Nobel a periodistas de estos periódicos famosos, y a periódicos famosos. El Pulitzer sí, pero yo digo Nobel de periodismo. ¿Cómo van a premiar a New York Times, si fue el que recibió la información de Assange, la publicó y después le dio la espalda a Assange?. Premio al medio que con el periodista estrella, uno de los mejores periodistas del mundo, hizo el reportaje de que yo era socio de narcotraficantes, Tim Golden”.

Es una gran farsa, señala, y es similar a lo que ha ocurrido con el premio Nobel de la Paz, el cual ha sido entregado a varios personajes que no lo merecen. (Por Arturo García Caudillo)