Militantes de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco se manifestaron esta mañana en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, después de presentar una denuncia contra el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, por presunta violencia de género contra la candidata Laura Haro, durante el tercer debate a la gubernatura del pasado fin de semana.

Candidatas a diferentes cargos se inconformaron porque aseguran haber sido citadas para dialogar sobre el tema con consejeros del IEPC, y que no había en realidad nadie para atenderlos.

En la voz Sofía Berenice García Mosqueda, vocera de la campaña de Laura Haro.

“Es una falta de respeto después de lo que pasó el sábado que no está ni la presidenta. Cortaron y editaron el video y ya después le quisieron parchar, por Dios Santo. Estaban quitando la prueba evidente de la violencia política en razón de género”.

Mantienen el discurso que el árbitro electoral es omiso en el tema y que el no haberlas recibido muestra desinterés. (Por Héctor Escamilla Ramírez)