Son inaceptables los adjetivos calificativos que de forma reiterada ha utilizado el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de mujeres por el sólo hecho de no estar de acuerdo con él, con sus acciones o con su forma de pensar, mostrándose misógino y machista, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es inaceptable la manera en que se dirigió a tres mujeres, y no es la primera vez que lo hace. Como primera mujer presidenta, y creo que todo mundo está de acuerdo, independientemente si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, con tanto, estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos, a tres mujeres periodistas. No se puede aceptar. Y además como mujer presidenta me corresponde también salir a la defensa”.

Y no sólo es un asunto del Ejecutivo Federal, indica, sino de toda la sociedad, porque ofender a una mujer por lo que piensa es algo que no se debe permitir. (Por Arturo García Caudillo)