Confirma el Comisario Vial Jorge Arizpe que no se están recogiendo vehículos por no haber cambiado placas, por lo menos este año.

“No, no estamos recogiendo el cambio de placas, ya saben todos cuáles son las placas que van a ser vencidas, que no pueden leerlas las cámaras del C-5, y tienen hasta diciembre, el último de diciembre. A partir de enero es cuando se va a actuar, se va a actuar ya, porque tuvieron todo lo que es el año completo para poder cambiar sus placas”.

Invita a la ciudadanía a denunciar a agentes de tránsito que amedrenten a los automovilistas con levantarles su auto si no portan placas nuevas. (Por José Luis Jiménez Castro)