Lo ocurrido este miércoles en la Permanente es muestra del autoritarismo del PRIAN y particularmente del líder tricolor Alejandro Moreno, a quien comparó con los porros de la UNAM de la década de los setentas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quienes son, quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos. Esa es la oposición en México. Y la actitud del presidente, uno el líder del cártel inmobiliario y el otro el porro, la verdad. Ahí están juntos”.

De paso, la Primera Mandataria aprovechó para reiterar que en México hay libertades, todos tenemos derecho a manifestarnos y no hay persecución política en contra de los opositores. (Por Arturo García Caudillo)