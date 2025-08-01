Por decisión unánime del Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Laura Itzel Castillo encabezará la Mesa Directiva del Senado durante el segundo año de la LXVI Legislatura, que inicia este 1 de septiembre.

Sustituirá a Gerardo Fernández Noroña en este cargo clave para la conducción de los debates y la representación institucional de la Cámara Alta.

Morena destacó su trayectoria legislativa y compromiso con las causas sociales, señalándola como una mujer de firmes convicciones y militancia de izquierda.

Con esta designación, el partido busca asegurar una conducción alineada con los principios de la Cuarta Transformación.

Se prevé que una de las vicepresidencias sea ocupada por la senadora yucateca Verónica Camino Farjat.