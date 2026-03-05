La cantante Britney Spears fue arrestada la noche de este miércoles en el condado de Ventura, California, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.

Spears fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 de la noche y posteriormente trasladada a la cárcel del condado, sin embargo, horas después fue liberada y deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo.

Luego de conocerse la noticia de su arresto, Spears eliminó su perfil de Instagram. (Por Katia Plascencia Muciño)