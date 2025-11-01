Italia y Reino Unido anunciaron el envío de medios de defensa aérea y refuerzos militares a países del Golfo Pérsico tras los ataques iraníes en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló que la región es estratégica para el suministro energético.

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó el despliegue de más aviones hacia Medio Oriente.

Mientras tanto, Irán reportó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, en Irak, e Israel pidió evacuar zonas del sur de Beirut ante posibles operaciones militares.