El excomandante de la Décimo Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal ligado al decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que junto con Farías fueron capturados empresarios y otros funcionarios con órdenes de aprehensión.

La Secretaría de Marina destacó que mantiene una política de “cero tolerancia” y que la ley aplica para todos.

Farías, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, fue arrestado el 2 de septiembre en un operativo federal en el que también cayeron siete personas más.