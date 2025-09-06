El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este sábado se presentarán lluvias intensas en diversas zonas del país.

El monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes en Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, además de chubascos en Baja California.

También se prevén tormentas en el sureste y occidente, incluyendo Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, mientras persisten temperaturas superiores a 40 grados en Campeche y Yucatán.