El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este sábado se presentarán lluvias intensas en diversas zonas del país.
El monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes en Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, además de chubascos en Baja California.
También se prevén tormentas en el sureste y occidente, incluyendo Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo, mientras persisten temperaturas superiores a 40 grados en Campeche y Yucatán.
SMN pronostica lluvias intensas en varias regiones del país
