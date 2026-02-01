Acompañado del mejor futbolista que ha dado nuestro país, Hugo Sánchez Márquez, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el trofeo de la FIFA, el cual visitará las tres sedes mundialistas en nuestro país.

“Este trofeo que hoy recibimos en nuestro país es el preludio de la gran fiesta que nos espera. México está preparado y listo para recibir a todas y a todos los que vendrán a ser parte de esta fiesta con plena confianza, seguridad y tranquilidad”.

Además, señaló el canciller, la Copa de la FIFA conllevará un mensaje contundente, de unidad regional, fraternidad global y de inclusión social. (Por Arturo García Caudillo)