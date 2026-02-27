El operador de una pipa falleció esta tarde tras volcar sobre la carretera a Ameca, a la altura del puente conocido como Las Tortugas, en el municipio de El Arenal.

La unidad, que transportaba 35 mil litros de gasolina, salió de la carpeta asfáltica y dio varias volteretas hasta quedar a un costado de la vía.

Cuerpos de emergencia acudieron al sitio para buscar posibles víctimas y confirmaron que el conductor murió prensado dentro de la cabina.

Posteriormente, concentraron esfuerzos en contener la fuga de combustible, la cual fue controlada.

Hasta el momento no se han precisado las causas del accidente, que mantuvo parcialmente cerrada la carretera. (Por Edgar Flores Maciel)