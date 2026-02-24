Un contingente de 103 elementos de Infantería de Marina llegó a Puerto Vallarta, con vehículos tipo pick up y equipo táctico, para fortalecer la vigilancia tras los recientes ataques contra comercios en el lugar.

El desembarco se realizó en el muelle tres de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta.

La embarcación, procedente de Manzanillo, cuenta con capacidad para transportar compañías anfibias, vehículos de asalto y operar helicópteros.

Además del refuerzo terrestre, la Secretaría de Marina desplegó embarcaciones y aeronaves para patrullajes marítimos y aéreos en la región.