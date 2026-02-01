El Festival Internacional de Cine de Tequila (FICTEQ) anunció cambios en su décima edición, programada del 25 al 28 de febrero, como medida preventiva ante los recientes hechos registrados en Jalisco, con el objetivo de priorizar la seguridad de participantes, invitados y público.

En entrevista con Notisistema, Rigoberto Veloz, director del festival, explicó que parte de la programación continuará en formato virtual, con conferencias y charlas en línea:

“Se va a pausar todos los eventos presenciales, no se va a realizar nada en Tequila ni en la zona Valles se van a hacer algunas actividades de manera virtual y en Jal TV como te lo comentaba y todas esas actividades que teníamos programadas en la zona Valles se van a tener que posponer a nuevas fechas”.

El Festival Internacional de Cine de Tequila había preparado una edición con 64 producciones en competencia, diversas sedes en el municipio de Tequila y a Colombia como país invitado. (Por Katia Plascencia Muciño)