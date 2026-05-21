Cerca de 11 mil 300 hembras de tortuga golfina arribaron al Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca, al iniciar la temporada 2026-2027 informa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Indica que para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores de la comunidad de La Escobilla colaboraron en la reubicación estratégica de nidos, a fin de garantizar el resguardo seguro de las tortugas que llegan a desovar.

Tras este arribo de ejemplares de tortuga golfina, la dependencia federal hizo un llamado a la ciudadanía a observar este fenómeno de manera responsable, por medio de guías y prestadores de servicios autorizados.