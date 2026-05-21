El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que los establecimientos mercantiles de bajo impacto y de impacto vecinal estén obligados a contar con cambiadores de pañales para bebé en los sanitarios de hombres y mujeres.
Por unanimidad, las y los legisladores avalaron cambios al artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para que los establecimientos, con un aforo mayor a 100 personas, cuenten con cambiadores de pañales en los sanitarios de hombres y mujeres indistintamente.
Quedarán exentos de esta norma, enviada a la Jefatura de Gobierno para su publicación, los giros mercantiles de masajes y gimnasios.
Congreso de CDMX aprueba instalación de cambiadores de pañales para bebé en comercios
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que los establecimientos mercantiles de bajo impacto y de impacto vecinal estén obligados a contar con cambiadores de pañales para bebé en los sanitarios de hombres y mujeres.