El Arsenal se convirtió esta tarde, en el primer finalista de la Champions League al derrotar por 1-0 al Atlético de Madrid en el juego de Vuelta de Semifinales con solitario gol de Bukayo Saka en el Emirates Stadium de Londres para ganar la serie con marcador global de 2-1.

Su rival en la pelea por el título será el ganador del duelo que disputarán mañana en el Allianz Arena, el Bayern Munich y Paris Saint-Germain. Serie en la que el por el momento, el PSG tiene ventaja de 5-4 en el marcador global.

La final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. (Por Manuel Trujillo Soriano)