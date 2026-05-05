El Arsenal se convirtió esta tarde, en el primer finalista de la Champions League al derrotar por 1-0 al Atlético de Madrid en el juego de Vuelta de Semifinales con solitario gol de Bukayo Saka en el Emirates Stadium de Londres para ganar la serie con marcador global de 2-1.
Su rival en la pelea por el título será el ganador del duelo que disputarán mañana en el Allianz Arena, el Bayern Munich y Paris Saint-Germain. Serie en la que el por el momento, el PSG tiene ventaja de 5-4 en el marcador global.
La final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Arsenal primer finalista de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid
El Arsenal se convirtió esta tarde, en el primer finalista de la Champions League al derrotar por 1-0 al Atlético de Madrid en el juego de Vuelta de Semifinales con solitario gol de Bukayo Saka en el Emirates Stadium de Londres para ganar la serie con marcador global de 2-1.